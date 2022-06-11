غرداية..تسجيل 9 حالات غش في إمتحانات البيام و حبس أستاذة مستخلفة
كشف مديرية التربية لولاية غرداية عن رصد 9 حالات غش في شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 على مستوى الولاية، حيث تم اتخاذ معهم كل الإجراءات الادارية والجزائية القضائية وبدون هوادة.
وأوضح بيان لمديرية التربية للولاية اليوم السبت، أن هؤلاء التلاميذ كانو على اتصال مباشر بواسطة الماسنجر والمجموعات المغلقة مع أنسة أو سيدة عملت يوما ما كأستاذة مستخلفة على عطلة مرضية.
وبعد رصد مكان الارسال من بيتها تمت مباشرة وبالسرعة القصوى المداهمة من طرف قوات الأمن واعتقالها وتقديمها إلى السلطات القضائية ليتم الحكم عليها بسنة سجن وغرامة مالية.
وأشار البيان أن امتحانات شهادة التعليم المتوسط جوان 2022 جرت في ظروف جيدة لولا عمليات الغش التي تم رصدها التي عكرت صفوها وجوها.
كما تأسفت مديرية التربية وبشدة على مصير التلاميذ المغرر بهم، والذين تركوا في نفوس كل من عاين الحادثة وشهد الاجراءات المتخذة أثرا بليغا وأسفا شديدا .
وحزنا بليغا من خلال ملامح وجوههم ووجوه أولياء أمورهم وكذا الطاقمين الاداري والتربوي.
كما حذّر مدير التربية لولاية غرداية عمار طيباني كل المترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 أحرار ومتمدرسين، من خطر وتبعات الوقوع في شراك الغش والغشاشين.
ودعا أولياء الأمور وكل الفاعلين في المجتمع الى التجند الدائم والمستمر والتحلي بالحيطة والحذر في سبيل حماية المترشحين ومرافقتهم خلال الامتحان الرسمية.
وعدم السماح لمن تسول لهم أنفسهم استغلال فتة التلاميذ نخبة المجتمعات والتبليغ بسرعة وبدون هوادة ممن يساهم في عمليات الغش.
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بكالوريا.. لا يسمح للتلاميذ بالدخول لمراكز الإمتحانات بعد الساعة الـ8:30 صباحا
بكالوريا.. لا يسمح للتلاميذ بالدخول لمراكز الإمتحانات بعد الساعة الـ8:30 صباحا
كما توجه تلفزيون “النهار” اليوم السبت، إلى ثانوية محمد ايسياخم بالعاصمة، لأجل الوقوف على آخر التحضيرات عشية إمتحانات البكالوريا دورة جوان 2022.
وأوضح رئيس مركز الامتحان، محمد موساوي، لميكروفون “النهار”، أن أبواب المراكز ستفتح على الساعة السابعة والنصف صباحا،
وتغلق على الساعة الثامنة والنصف، حيث يمنع دخول التلاميذ بعد هذا التوقيت.
وأضاف رئيس المركز، أنه يجب على التلاميذ إحترام المواقيت التي حددتها الوزارة، وأنهم سيتحملون مسؤولية التأخر.
وحول الغيابات، أوضح موساوي، أن الأمانة ستتابع باستمرار غيابات المترشحين. موضحا أن من يتغيب في إمتحان معين يعتبر مقصي من الامتحان.
وحول أسئلة الامتحانات، قال موساوي، إنّ المواضيع تأتي للمركز باكرا وتوضع في الخزانة الحديدية في غرفة مزودة بكاميرات متصلة بمديرية التربية.
كما سيتم اعتماد البروتوكول الصحي عند الدخول لمركز الامتحان، من قياس لدرجة الحرارة واستعمال المعقم والكمامة،
حيث تم تزويد المؤسسة قبل أسبوع، بالوسائل اللازمة للبروتوكول الصحي.
هذا وسيتم استخدام جهاز كشف المعادن، للتحقق من عدم وج أدوات تستخدم في الغش، لمحاربة هذه الظاهرة.
كما ستم جمع الهواتف النقالة من المترشحين ووضعها في مكتب خاص، فيما سيتم إستخدام أجهزة التشويش على الهواتف لمحاربة ظاهرة الغش.