غرداية..تسجيل 9 حالات غش في إمتحانات البيام و حبس أستاذة مستخلفة

كشف مديرية التربية لولاية غرداية عن رصد 9 حالات غش في شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2022 على مستوى الولاية، حيث تم اتخاذ معهم كل الإجراءات الادارية والجزائية القضائية وبدون هوادة.

وأوضح بيان لمديرية التربية للولاية اليوم السبت، أن هؤلاء التلاميذ كانو على اتصال مباشر بواسطة الماسنجر والمجموعات المغلقة مع أنسة أو سيدة عملت يوما ما كأستاذة مستخلفة على عطلة مرضية.

وبعد رصد مكان الارسال من بيتها تمت مباشرة وبالسرعة القصوى المداهمة من طرف قوات الأمن واعتقالها وتقديمها إلى السلطات القضائية ليتم الحكم عليها بسنة سجن وغرامة مالية.

وأشار البيان أن امتحانات شهادة التعليم المتوسط جوان 2022 جرت في ظروف جيدة لولا عمليات الغش التي تم رصدها التي عكرت صفوها وجوها.

كما تأسفت مديرية التربية وبشدة على مصير التلاميذ المغرر بهم، والذين تركوا في نفوس كل من عاين الحادثة وشهد الاجراءات المتخذة أثرا بليغا وأسفا شديدا .

وحزنا بليغا من خلال ملامح وجوههم ووجوه أولياء أمورهم وكذا الطاقمين الاداري والتربوي.

كما حذّر مدير التربية لولاية غرداية عمار طيباني كل المترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا دورة جوان 2022 أحرار ومتمدرسين، من خطر وتبعات الوقوع في شراك الغش والغشاشين.

ودعا أولياء الأمور وكل الفاعلين في المجتمع الى التجند الدائم والمستمر والتحلي بالحيطة والحذر في سبيل حماية المترشحين ومرافقتهم خلال الامتحان الرسمية.

وعدم السماح لمن تسول لهم أنفسهم استغلال فتة التلاميذ نخبة المجتمعات والتبليغ بسرعة وبدون هوادة ممن يساهم في عمليات الغش.

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