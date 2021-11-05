غرداية: توقيف سارق أموال تبرعات مسجد عمر ابن الخطاب
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية من توقيف سارق مسجد عمر ابن الخطاب. مع استرجاع مبالغ مالية عبارة عن تبرعات للمسجد. غرداية
تفاصيل القضية التي أثارت الرأي العام بمدينة غرداية، جاءت إثر تعرض مسجد عمر ابن الخطاب إلى السرقة والتخريب.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق معمق في الحادث. وستشرع في التحريات المعمقة إلى غاية التوصل إلى المشتبه به البالغ من العمر 19 سنة.
بالمقابل فإن المشتبه فيه هو مسبوق قضائيا في جرائم السرقة. ليتم إقتياده إلى مقر الأمن بعد توقيفه. و التحقيق المعمق معه ليعترف بالجرائم المنسوبة اإليه و يتم استرجاع مبلغ مالي عبادرة عن تبرعات لصندوق الزكاة بذات المسجد
وبعد استكمال التحقيقات تم تقديم الموقوف إلى السلطات القضائية بتهم متعددة منها السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل والكسر
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غرداية: الإطاحة بمهرب وحجز أزيد من 5800 قرص مهلوس
تمكن أفراد الدفاع بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني من الإطاحة بمهرب أقراص مهلوسة، وحجز 5850 كبسولة “بريغابالين” 300 ملغ.
العملية تمت بعد ورود معلومات مؤكدة ونصب كمين محكم أفضى الى توقيف المهرب وحجز المهلوسات. وحسب النقيب زيبوش محمد ممثل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغرداية فان العملية مكنت من توقيف سيارة مشتبه بهم إثنين. وبعد تفتيشها تم العثور على 5850 كبسولة بريغابالين” 300 ملغ مع توقيف شخصين مشتبه بهما. ليتم التحقيق معهم و تحويلهم الى العدالة بعد إستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وإعداد محضر قضائي.
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