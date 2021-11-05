غرداية: توقيف سارق أموال تبرعات مسجد عمر ابن الخطاب

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية من توقيف سارق مسجد عمر ابن الخطاب. مع استرجاع مبالغ مالية عبارة عن تبرعات للمسجد. غرداية

تفاصيل القضية التي أثارت الرأي العام بمدينة غرداية، جاءت إثر تعرض مسجد عمر ابن الخطاب إلى السرقة والتخريب.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد قامت مصالح الأمن بفتح تحقيق معمق في الحادث. وستشرع في التحريات المعمقة إلى غاية التوصل إلى المشتبه به البالغ من العمر 19 سنة.

بالمقابل فإن المشتبه فيه هو مسبوق قضائيا في جرائم السرقة. ليتم إقتياده إلى مقر الأمن بعد توقيفه. و التحقيق المعمق معه ليعترف بالجرائم المنسوبة اإليه و يتم استرجاع مبلغ مالي عبادرة عن تبرعات لصندوق الزكاة بذات المسجد

وبعد استكمال التحقيقات تم تقديم الموقوف إلى السلطات القضائية بتهم متعددة منها السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل والكسر

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