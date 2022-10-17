غرداية: إيداع 4 اطارات من مديرية التربية الحبس والرقابة لـ 11 آخرين في قضية الغش والتزوير بامتحانات بكالوريا 2021

أمر قاضي التحقيق محكمة غرداية بإيداع 4 اطارات من مديرية التربية منهم رئيس مصلحة الامتحانات و المسابقات ومفتشي تربية ومشرف تربية الحبس المؤقت فيما استفاد 11 آخرين من الرقابة القضائية في انتظار أن يتم سماع باقي المتهمين والشهود الذي قارب عددهم إجمالا 100 شخص و ذلك بتهم التزوير و استعمال المزور في قضية التلاعب بوثائق امتحانات بكالوريا 2021.

هذا و تفجرت القضية اثر تحقيق قامت به وزارة التربية بأمر من وزير التربية شخصيا بعد ورود معلومات أنه تم تلاعب من طرف أمانة مركزي إجراء بكل من مركز بوهراوة و أمانة مركز سيدي اعباز بأوراق الإجابة مست أبناء عدد من اطارات التربية و المنتمين إليها حيث أوفد الوزير لجنة تحقيق مكنت من كشف تزوير المحاضر بعد تورط عدد من القائمين علي الأمانة بتغيير أوراق الإجابة لأبناء عدد من اطارات التربية

هذا و بعد استكمال التحقيق الوزاري تم إحالة الملف الي النيابة الي وجهت تعليمة لمصالح البحث و التحري من أجل مباشرة التحقيقات أين تم سماع قرابة 100 موظف بمديرية التربية منهم اطارات و أساتذة و معلمين كانو بمركزي الإجراء ليتم كشف تغيير وثائق الإجابة لعدد من أبناء اطارات التربية بتواطؤ مفضوح مع تزوير الامضاءات

هذا و شرعت نيابة محكمة غرداية و الي ساعة متأخرة من نهار اليوم في سماع المتهمين و الشهود بعدما تم تخصيص كل قاعة محكمة غرداية لهم نظرا لعددهم الكبير ليتم اتخاذ إجراء تقسيم تاريخ سماعهم اليومين القادمين مع إحالتهم تباعا علي قاضي التحقيق بنفس المحكمة .

و حسب المعلومات الأولية فإنه تم إيداع كل من رئيس مصلحة الامتحانات و المسابقات بمديرية التربية الحبس المؤقت مع رئيسي مركز الامتحان بكل من بوهراوة و سيدي اعباز الي جانب مشرف تربية تم اتهامه أنه كان ينقل اوراق الإجابة التي يتم حلها خارج المركز الي أمانة المركزين بعد انتهاء الامتحانات ليتم تغييرها و تمزيق الوثيقة الصحيحة و بعدها تزوير الامضاءات

هذا و سيتم سماع باقي المتهمين و الشهود خلال اليومين القادمين