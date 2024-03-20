غرس 20 ألف شتلة.. برنامج خاص لإحياء اليوم الدولي للغابات

سطرت المديرية العامة للغابات برنامجا خاصا يوم الخميس المقبل لإحياء اليوم الدولي للغابات الموافق لـ 21 مارس من كل سنة. وهذا تحت شعار “الغابات والابتكار حلول جديدة لعالم أفضل.

وحسبما أفادت به المديرية العامة للغابات، فإنها ستضع برنامجا إحتفاليا على المستوى الوطني. يتضمن تنظيم أنشطة توعوية حول الغابات والأشجار مثل حملات التشجير. حيث سيتم غرس ما يقارب 20 ألف شتلة عبر كافة التراب الوطني. كما سيتم تنظيم الاحتفالية الرسمية على مستوى حديقة الحيوانات والترفيه بالجزائر العاصمة، تحت رعاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

ولإحياء اليوم الدولي للغابات، تم اختيار موضوع “الغابات والابتكار” لهذه السنة 2024. حيث ستسعى المديرية العامة للغابات بهذه المناسبة إلى ابراز أهمية الإبتكار التكنولوجي. والذي يتيح الحصول على وسائل جديدة لإدارة الغابات وحمايتها بشكل أفضل, مع تطوير مواد مستدامة من الأشجار.

وفي هذا السياق، أكدت المديرية أن الابتكار واستخدام الوسائل التكنولوجية كالطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية, قادرين على إحداث ثورة في إدارة الغابات ومراقبتها. حيث يتيحان إمكانية جمع البيانات بأكثر كفاءة، وهو أمر أساسي لاتخاذ القرارات المتعلقة باستخدام الأراضي ومكافحة إزالة الغابات. فضلا عن إكتشاف الحرائق ومكافحتها والحفاظ على النظم البيئية.