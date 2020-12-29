غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة تؤيد أمر إيداع السعيد بوتفليقة الحبس المؤقت

أيدت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة قرار إيداع الحبس المؤقت الصادر في حق السعيد بوتفليقة من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد.

وحسب ماعلمته “النهار اونلاين” من مصادر خاصة فإن غرفة التهام المختصة في القضايا الاقتصادية والمالية بمجلس قضاء العاصمة أيدت قرار إيداع السعيد بوتفليقةويوسف يوسفي الحبس المؤقت.

وأكدت ذات المصادر أن القضية متعلقة أساسا بتبييض أموال وهي التهمة التي وجهت للسعيد بوتفليقة.

وقضت ذات الهيئة القضائية بتأييد أمر الايداع الصادر في حق وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي المتابع هو الآخر بسوء استغلال الوظيفة.

وجاء الحكم بعد المداولة في ملفي المتهمين محل المتابعة أين رافعت هيئة الدفاع لصالحهما بتقديم طلباتها، قبل أن تفصل الهيئة القضائية بالحكم السالف ذكره.