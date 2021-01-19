غرفة الاتهام تؤيد أمر إيداع الوالي السابق زوخ الحبس المؤقت وترفض الإفراج عنه

أيدت غرفة الاتهام المختصة في القضايا الاقتصادية والمالية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الثلاثاء، أمر إيداع والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ الحبس المؤقت الصادر عن محكمة تيبازة.

ورفضت غرفة الاتهام طلب الإفراج عنه التي تقدمت بها هيئة دفاعه.

ويتابع زوخ في قضية تبديد الأموال واساءة استغلال الوظيفة واستعمال ممتلكات على نحو غير شرعي.

إلى ذلك قضت غرفة الاتهام برفض رفع الرقابة القضائية عن المتهم غير الموقوف وزير الفلاحة السابق عبد القادر بوعزقي المتابع بسوء استغلال الوظيفة وتلقي مزايا غير مستحقة.