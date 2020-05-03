غرفة التجارة والصناعة تطلق مبادرة لتحسيس ومرافقة الشركات الإقتصادية

أطلقت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، اليوم الأحد، مبادرة لتحسيس ومرافقة الشركات.

وأفادت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في بيان لها، أنه وتزامنا مع الأوضاع التي تعيشها الجزائر كباقي دول العالم و ذلك بسبب جائحة كورونا.

ارتأت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى إطلاق مبادرة من شأنها تحسيس و مرافقة الشركات.

لاسيما فيما يخص منهجية الإدارة والتسيير الواجب انتهاجها من طرف المؤسسة الاقتصادية من أجل رسم ورقة الطريق الخاصة بها، كونها ضرورية لاستمراريتها من خلال المحافظة على أداتها للإنتاج ومداخيلها، وبالتالي الحفاظ على أجور مستخدميها.

ودعت الغرفة كل مسؤولي الشركات و المؤسسات الجزائرية للاطلاع من خلال موقع الغرفة الرسمي على شبكة الأنترنت على سلسلة من المقالات والفيديوهات التي يقترحها خبراء و أخصائيون جزائريون حول عدة مواضيع التي تهمّ المؤسسة.

حتى يتسنى لها مواجهة مخاطر الأزمة الصحية والاقتصادية الراهنة.