لقيت إمرأة حتفها غرقا بعد انقلاب قارب كان على متنه 11حراڤا بسواحل سيدي لخضر بمستغانم.

وأضاف مصدر مطلع أن المرأة التي غرقت تبلغ من العمر 30سنة وتدعى يوغازي زهية من سيدي لخضر بولاية مستغانم.

كما تمكنت قوات البحرية من إنقاذ 4 حراقة من قبل باخرة تجارية كانت متجهة بميناء ارزيو، في حين لا يزال 6 منهم في عداد المفقودين كلهم ينحذرون من مدينة وادي الرهيو بغليزان.

وأضاف ذات المصدر، أنه من بين المفقودين أطفال.

وأوضح المصدر، أن عملية البحث عن الحراقة المفقودين لاتزال متواصلة.

وحسب ذات المصدر، فإن الطفل الحراق المفقود إسمه مروان يبلغ من العمر 13سنة من بلدية سيدي لخضر بمستغانم.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاربعة الحراقة الذين تم انقاذهم تم تسليمهم لحراس السواحل بوهران، ويتواجد اثنين منهم بمستشفى ايستو بوهران.