غرق 15 طفلا وفقدان 25 آخرين في نيجيريا

لقي 15 طفلا على الأقل حتفهم وفقد 25 آخرون إثر غرق قاربهم الثلاثاء في نهر بولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا.

وشهدت ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، الثلاثاء مأساة إثر غرق 15 طفلا وفقدان 25 آخرين. بعد غرق قاربهم في نهر في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا. بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال المسؤول الإداري في منطقة شاغري عليو أبو بكر الذي أشرف على عملية الإنقاذ عثرت فرق الإنقاذ المحلية على 15 جثة. 13 فتاة وصبيين وتم دفنهم في القرية .