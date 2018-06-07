غرق 46 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، أنّ ما لا يقل عن 46 مهاجرا غير شرعي لقوا مصرعهم إثر غرق قارب كانوا على متنه قبالة سواحل اليمن.

وأضافت المنظمة، في بيان لها، أن قاربا كان يقل عشرات المهاجرين غير الشرعيين يحملون الجنسية الإثيوبية.

قد تعرّض للغرق في خليج عدن، ما أسفر عن مصرع 46 شخصا، فيما لا يزال هناك عدد من المفقودين.

وأشارت إلى أنّ عددا من الناجين أكّدوا أنّ القارب انطلق من سواحل الصومال، وأنّ الأمواج العاتيّة أدّت إلى غرقه.

بالإضافة إلى أنّه كان يحمل عددا كبيرا من المهاجرين يصل إلى 100 شخص تقريبا، وهذا يفوق طاقة استيعابه.