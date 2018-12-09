غريب:”قاسي السعيد موسوس وكان يخدم عندي في المولودية”

فتح الرئيس السابق لمولودية الجزائر عمر غريب النار على المدير العام الرياضي الحالي للفريق كمال قاسي السعيد.

وقال غريب خلال نزوله ضيفا أمسية اليوم الأحد على برنامج “نقاش على المباشر” في تلفزيون النهار:”لن أذكر إسم كمال قاسي السعيد لأنه مجرد عامل في المولودية وليس رئيس النادي”.

“قاسي السعيد أنا لي جبتو يخدم في مولودية الجزائر وكان يخدم عندي وبعد أن أوقفته ذهب ليعمل في إحدى القنوات الخاصة.. قاسي السعيد موسوس”.

“قاسي السعيد تم إرجاعه للفريق سنة 2014 ولما تم الإتصال به للعودة جاء لبوشاوي وطلب مني المشورة من أجل العودة للفريق”.