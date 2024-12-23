غريب يدعو إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة بين قطاعي الصناعة والطاقة

دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، اليوم الاثنين، إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة بين قطاعي الصناعة والطاقة. ليكونا معاً قاطرة ورافعة للاقتصاد الوطني. مؤكداً بأن توقيع اتفاقيات بين هذين القطاعين يشكّل لبنة للتعاون.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عدة مجمعات عمومية صناعية، اليوم الاثنين، اتفاقيات إطار مع مجمّع سوناطراك، لتزويده بمنتجات وخدمات تدخل ضمن نشاطاته المتعلقة بقطاع المحروقات. وذلك تنفيذا للسياسة الوطنية لترقية المحتوى المحلي والإدماج الوطني.

وجرت مراسم التوقيع بحضور، وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، والرؤساء المدراء العامون للمجمعات الموقعة.

وأبرز سيفي غريب، استراتيجية قطاعه لتطوير المناولة والهندسة العكسية. مشيرا إلى أهمية إحصاء جميع المدخلات، والمخرجات المتعلقة بالمنتجات الوطنية، بالتنسيق مع قطاع الطاقة والمناجم، في مراجع (annuaires) في هذا الإطار.

كما تطرق الوزير إلى أهمية وجود شبكة وطنية للهندسة العكسية وشبكة وطنية للمصادقة والمطابقة التي تعمل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على تجسيدها. في هذا المسعى الرامي إلى تعزيز الإدماج الوطني من خلال استغلال كل الإمكانيات المحلية المتاحة.