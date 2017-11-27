غزال :”إنهم أقوى منا بكثير…”

ظهر الدولي الجزائري، رشيد غزال، مُتحسرا كثيرا بعد الهزيمة التي تعرض لها “موناكو” على يد “باريس سان جيرمان”، سهرة الأحد.

وأكد “كبسولة الصغير” بأنه وزملاؤه لم يكونوا قادرين على مُجاراة نجوم “البي أس جي”، وذلك رغم استفاقتهم في الدقائق الأخيرة.

وصرح قائلا لقناة “كنال+” :”لقد كانت المواجهة مُعقدة، وكنا قادرين على العودة، خاصة وأن المُنافس ضيّع العديد من الفُرص السهلة”.

وأضاف :”كنا نطمح للفوز، لكي نعود لسباق التنافس على اللقب، ولكنهم حاليا أقوى منا بكثير، والمهمة ستكون صعبة جدا علينا”.

وختم :”علينا العودة للواجهة، والعمل على استرجاع الثقة، لأننا سقطنا على أرضنا مرتين على التوالي، وهو مايؤثر كثيرا على المعنويات”.