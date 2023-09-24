غزال حاسم في أول ظهور أساسي هذا الموسم مع بيشكتاش

بصم الدولي الجزائري، رشيد غزال، اليوم الأحد، على أول تمريرة حاسمة له في أول ظهور له كأساسي هذا الموسم رفقة ناديه بيشكتاش التركي، المتقدم حاليا بثنائية لهدف على الضيف قيصري سبور.

وضيع غزال، بداية الموسم الجاري من “السوبر ليغا” التركية، بسبب الإصابة، وعاد ليشارك بديلا في سبتمبر الجاري، في الجولتين الـ 4 والـ 5، قبل أن يقرر اليوم الأحد، المدرب غونيش شينول، إشراكه أساسيا في المباراة الجارية حاليا أمام قيصري سبور ضمن الجولة الـ 6.

ونجح لاعب الخضر، في تقديم تمريرة الهدف الأول لزميله الكاميروني، فينسيت أبو بكر في الدقيقة 56، حينما كان بيشكتاش متخلفا في النتيجة، قبل أن يقرر المدرب شينول استبداله في الدقيقة 73.

للإشارة فإن آخر ظهور أساسي لغزال، مع ناديه التركي يعود إلى تاريخ الـ 16 أفريل الماضي، بمناسبة مباراة بيشكتاش وطرابزون سبور، ضمن الجولة الـ 29، من الموسم الكروي الفارط 2022-2023.