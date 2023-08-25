غزال على رأس أولويات باشاك شهير التركي

رشّحت تقارير صحفية تركية صادرة اليوم الجمعة، الدولي الجزائري، رشيد غزال، للرحيل عن نادي بيشكتاش، من أجل الالتحاق بباشاك شهير.

وكشف موقع “هابر ليزين” التركي، بأن مسؤولي باشاك شهير، وضعوا اسم لاعب الخضر، على رأس أولوياتهم خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

كما أوضح المصدر ذاته، باشاك شهير، قد يعرض على بيشكتاش لاعبا أو اثنين، في صفقة مبادلة مع الدولي الجزائري.

للإشارة فقد عانى غزال، من مشاكل صحية متعددة في الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي جعل إدارة بيشكتاش، تفكر بشكل جدي في التخلص منه، بعدما أسقطه المدرب غونيش شينول، من قائمته الأوروبية.