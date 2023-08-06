غزال يتخلص من الإصابة ويلتحق بتدريبات بيشكتاش

التحق الدولي الجزائري، رشيد غزال، بتدريبات ناديه بيشكتاش التركي، بعد تخلّصه من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكشف موقع ” cumhuriyet” التركي نقلا عن موقع ” TRT Spor” بأن لاعب الخضر. التحق بالتدريبات الجماعية، اليوم الأحد. تحضيرا لذهاب الدور التصفوي الثالث المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي. المرتقب الخميس القادم، أمام نادي نيفتشي باكو الأذربيجاني.

كما أبرز ذات المصدر، بأن إمكانية لحاق غزال، بالمواجهة تبقى كبيرة جدا. بعدما تخلص من الإصابة التي تعرض لها نهاية شهر جويلية الماضي.

ونقل الموقع التركي، تصريحا مقتضبا لمدرب بيشكتاش، غونيش سينول، أكد من خلاله بأن غزال وزميله الآخر، سينك توسون، تخلصا نهائيا من الإصابة.

وغاب لاعب الخضر، عن مواجهة أول مباراة رسمية لبيشكتاش في الموسم الحالي، أمام تيرانا ألبانيا ذهابا وإياب في الدور التصفوي الثاني المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك بسبب إصابة تعرض لها في التدريبات.