غزال :”لم أبلغ قمة مُستواي ولا يُمكن رفض بشيكتاش”

عبّر الدولي الجزائري رشيد غزال، عن رضاه بالمُستوى الذي قدمه خلال أول ظهور له بألوان ناديه الجديد بشيكتاش، أمس الإثنين.

وصرّح “كبسولة الصغير” لوسائل الإعلام التركية قائلا :”أنا مُقتنع بالمردود الذي ظهرت به أمام دينزيلي سبور، وسعيد بالفوز المُحقق”.

وواصل :”بطبيعة الحال لست جاهزا بنسبة 100%، وسأعمل على أن أكون أكثر جاهزية في قادم المواعيد”.

وعن قراره بالتوقيع مع كبير مدينة إسطنبول رد :”بشيكتاش نادٍ كبير ولا يرفض، وكنت متحمسا لتقمص ألوانه”.

وشارك اليساري لـ86 دقيقة، خلال الإنتصار الذي حققه فريقه الجديد على دينزلي بثلاثية دون أن يُسجل أو يقدم كرة حاسمة.