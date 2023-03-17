غزال يؤكد تعافيه من الإصابة

كشف الدولي الجزائري، رشيد غزال، بأنه تخلصه نهائيا من الإصابة التي كان يعاني منها، مؤكدا جاهزيته للعودة إلى المنافسة الرسمية رفقة ناديه يشكتاش التركي.

وعانى لاعب الخضر، من إصابات متكررة في الموسم الجاري، تسببت في ابعاده عن معظم لقاءات ناديه في “السوبر ليغا” التركية.

ونشر موقع “سبور ايكس” التركي، حديث مقتضب جمع المدير السابق لنادي بيشكتاش، سينان فاردار، بالدولي الجزائري في الساعات القليلة الماضية.

وقال فاردار، الذي يشغل حاليا منصب صحفي بموقع “فوتوماك” : “التقيت بنجم بيشكتاش، غزال، كما تحدثت من قبل مع طبيب النادي، كيريم أوكولو، حول إصابته” مضيفا: “غزال قال لي لقد تعافيت الآن، وأصبحت جاهزا.”

كما توقع المدير السابق للفريق التركي، مشاركة الدولي الجزائري، في لقاء الغد السبت، أمام إسطنبول سبور، برسم الجولة الـ 26 من السوبر ليغا، متمنيا أن يستعيد غزال، إمكانياته ويساهم في تحقيق النادي لأهدافه.

يذكر بأن، خريج مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي، اكتفى خلال الموسم الجاري، بلعب 6 لقاءات فقط مع بيشكتاش، بسبب مشاكله الصحية، بمجموع 227 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع آخرا.