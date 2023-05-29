غزال يستعد للعودة إلى الميادين بعد 40 يوما من الغياب

رشّحت تقارير صحفية تركية صادرة اليوم الاثنين، الدولي الجزائري، رشيد غزال، للعودة إلى أجواء المنافسة رفقة ناديه بيشكتاش التركي.

وغاب لاعب الخضر، عن لقاءات فريقه منذ يوم الـ 22 من شهر أفريل الماضي، حينما تعرض في لقاء الجولة الـ 31 أمام عمراني سبور، لإصابة عضلية خلال مشاركته بديلا في آخر 16 دقيقة.

وأكد موقع “فناتيك” التركي، بأن غزال، يتدرب بشكل عادي مع المجموعة، وبات جاهزا لاستعادة مكانته في تشكيلة بيشكتاش، بمناسبة لقاء السبت القادم. المضيف قاسم باشا، ضمن الجولة الـ 37 من “السوبر ليغا”.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن مدرب بيشكتاش، غونيش سينول. يراهن على إشراك لاعب الخضر أساسيا، في لقاء قاسم باشا.

تجدر الإشارة إلى أن غزال، عانى من إصابات متعددة هذا الموسم. وهو ما جعله يكتفي بـ 11 مشاركة بجميع المنافسات، سجل خلالها هدفين وصنع 3 أخرى.