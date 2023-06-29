غزال يرفض إغراءات الخليج

رفض الدولي الجزائري، ولاعب نادي بيشكتاش التركي، رشيد غزال، عرضا رسميا قدم إليه من نادي الهلال السعودي، حسبما كشفت عنه اليوم الخميس، تقارير صحفية تركية.

وأوضح موقع “فناتيك” بأن غزال، الذي غاب عن معظم لقاءات بيشكتاش الموسم الماضي، بسبب الإصابة، تلقى عرضا جد مفاجئ.

كما أبرز الموقع التركي، نقلا عن تقرير لموقع “أفريكا يونايتد” بأن الهلال السعودي. تواصل مع وكيل أعمال لاعب الخضر، وقدّم له عرضا مغريا.

غير أن المصدر ذاته، أكد بأن غزال، رفض العرض السعودي، وأبلغ وكيل أعماله بأنه يرغب في الاستمرار مع بيشكتاش.