غزال يرفع التحدي تحسبا لداربي إسطنبول

تحدث الدولي الجزائري ونادي بيشكتاش التركي، رشيد غزال، عن عودته للميادين بعد إجرائه عملية جراحية وعن المواجهة التي تنتظر فريقه ضد الغريم غالاتاسراي في الجولة 27 من الدوري التركي.

وصرح نجم الخضر غزال لوسائل إعلام تركية:”العملية الجراحية أصبحت من الماضي، وأنا الآن بخير وحاليا هدفي هو العمل لإسترجاع إمكانياتي”.

وأضاف غزال:”سنبذل قصارى جهدنا في مطاردة المتصدر غالاتاساراي، سنلعب ضد فريق جيد، والفوز بالداربي شيئ مهم وسنرى كيف ستنتهي الأمور”.

وأوضح نجم الخضر غزال:”كنت على إتصال مع مدرب الفريق بشكل متواصل، وكان يتابع وضعيتي الصحية، وسأقول كلمتي بعد العودة”.

وسيواجه غزال رفقة فريقه فنربخشة غريمه غالاتاساراي، اليوم الخميس، بداية من الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي.