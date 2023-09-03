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الرياضة

غزال يعود إلى قائمة بيشكتاش بعد 4 أشهر ونصف من الغياب

بقلم محمد.ل
غزال يعود إلى قائمة بيشكتاش بعد 4 أشهر ونصف من الغياب
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سجل الدولي الجزائري، رشيد غزال، عودته إلى قائمة ناديه بيشكتاش التركي، بعد غياب طويل، استمر لأزيد من 4 أشهر ونصف بداعي الإصابة.

وأعلن مدرب بيشكتاش، غونيش شينول، عن تشكيلته الخاصة بمواجهة اليوم الأحد، أمام الضيف سيفاس سبور، ضمن الجولة الـ 4 من “السوبر ليغا” وشهدت القائمة تواجد غزال، احتياطيا لأول مرة منذ 4 أشهر ونصف.

ويعود آخر ظهور رسمي لغزال، مع بيشكتاش، إلى تاريخ الـ 22 أفريل الماضي، بمناسبة مواجهة عمراني سبور، ضمن الجولة الـ 31 من السوبر ليغا في نسختها الماضية.

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