غزال يعود إلى قائمة بيشكتاش بعد 4 أشهر ونصف من الغياب

سجل الدولي الجزائري، رشيد غزال، عودته إلى قائمة ناديه بيشكتاش التركي، بعد غياب طويل، استمر لأزيد من 4 أشهر ونصف بداعي الإصابة.

وأعلن مدرب بيشكتاش، غونيش شينول، عن تشكيلته الخاصة بمواجهة اليوم الأحد، أمام الضيف سيفاس سبور، ضمن الجولة الـ 4 من “السوبر ليغا” وشهدت القائمة تواجد غزال، احتياطيا لأول مرة منذ 4 أشهر ونصف.

ويعود آخر ظهور رسمي لغزال، مع بيشكتاش، إلى تاريخ الـ 22 أفريل الماضي، بمناسبة مواجهة عمراني سبور، ضمن الجولة الـ 31 من السوبر ليغا في نسختها الماضية.