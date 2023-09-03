غزال يعود إلى قائمة بيشكتاش بعد 4 أشهر ونصف من الغياب
بقلم محمد.ل
سجل الدولي الجزائري، رشيد غزال، عودته إلى قائمة ناديه بيشكتاش التركي، بعد غياب طويل، استمر لأزيد من 4 أشهر ونصف بداعي الإصابة.
وأعلن مدرب بيشكتاش، غونيش شينول، عن تشكيلته الخاصة بمواجهة اليوم الأحد، أمام الضيف سيفاس سبور، ضمن الجولة الـ 4 من “السوبر ليغا” وشهدت القائمة تواجد غزال، احتياطيا لأول مرة منذ 4 أشهر ونصف.
ويعود آخر ظهور رسمي لغزال، مع بيشكتاش، إلى تاريخ الـ 22 أفريل الماضي، بمناسبة مواجهة عمراني سبور، ضمن الجولة الـ 31 من السوبر ليغا في نسختها الماضية.
Beşiktaş XI. ⚫️⚪️#BJKvSİV | @HondaTR pic.twitter.com/xGIl2UOqXj
— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 3, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/nPepr