بعد 4 أشهر من الغياب.. غزال يستعد للعودة إلى المنافسة

تلقى الدولي الجزائري، رشيد غزال، الضوء الأخضر من أجل العودة إلى المنافسة الرسمية، بداية من لقاء الأحد القادم، الذي ينتظر ناديه بيشكتاش، أمام سيفاس سبور، في الجولة الـ 4 من السوبر ليغا التركية.

وكشف موقع “سبور إكس” التركي، بأن الإصابة التي كان يعاني منها غزال، أصبحت من الماضي، واللاعب أصبح جاهزا للمشاركة في لقاء بيشكتاش.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن غزال، لن يكون معنيا بلقاء هذا الخميس أمام دينامو كييف الأوكراني، ضمن إياب الدور الأخير المؤهل لمجموعات دوري المؤتمر الأوروبي، بسبب عدم إدراج اسمه ضمن القائمة الأوروبية.

للإشارة فإن غزال، لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ تاريخ الـ 22 أفريل الماضي، أمام عمراني سبور، قبل أن يتعرض لإصابة أنهت موسمه، وهو الذي اكتفى خلال الموسم الماضي، بـ 11 مشاركة فقط، بسبب الإصابات.

وخلال فترة التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد، شارك غزال، في لقاءين وديين مع بيشكتاش شهر جويلية الفارط، أمام كل من ميزوكوفسدي المجري وأوغسبورغ الألماني، قبل أن يتعرض لإصابة حرمته من 7 لقاءات لعبها بيشكتاش في الموسم الجديد بين الدوري المحلي والمنافسة الأوروبية.