غزال يواجه شبح البطالة وقيمته تتراجع إلى 2 مليون أورو !

يواجه الدولي الجزائري، رشيد غزال، شبح البطالة، وهو الذي تراجع سعره إلى 2 مليون أورو، بعدما وصل في يوم من الآن إلى حاجز 12 مليون أورو.

وأعدّ موقع “star” التركي اليوم الخميس، تقريرا مفصلا. تحدث فيه عن الوضعية الصعبة، التي يتخبط فيها لاعب الخضر، بعدما انتهى عقده مع بيشكتاش الصائفة الحالية.

وأوضح المصدر ذات، بأن غزال، يشعر بحزن شديد، بعدما قدم مستويات قوية لـ 4 مواسم مع بيشكتاش. غير أنه لم يجد ناديا، ليضمّه هذه الصائفة.

مشيرا إلى أن فترة التحويلات في مختلف البلدان الأوروبية. انتهت الأسبوع الماضي. ولكن الدولي الجزائري، لم يحصل على العرض الذي يريده، قبل يومين عن انتهاء ميركاتو تركيا (مقرر غدا الجمعة).

كما أكد الموقع التركي. بأن خريج مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي، دمّرته إصاباته المتكررة. والتي جعلت منه لاعبا غير مرغوب فيه، رغم أنه يبلغ من العمر 32 عاما فقط.

وفي الأخير، أشار موقع “ستار” إلى أن القيمة السوقية، للدولي الجزائري، انخفضت إلى 2 مليون أورو، بعدما وصلت ذات يوم إلى 12 مليون أورو.