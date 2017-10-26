غزال يواصل الغياب عن تشكيلة “موناكو”

الرياضة
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غزال يواصل الغياب عن تشكيلة “موناكو”
بقلم كريم.تيغرمت

أشار مدرب نادي موناكو ليوناردو جارديم، لإحتمال غياب الدولي الجزائري رشيد غزال، عن مواجهة نادي بوردو المقبلة، المقررة السبت المقبل.

وأرجع ليوناردو جارديم، تواصل غياب رشيد غزال عن مباريات الفريق، لعدم تعافي هذا الأخير من الإصابة التي يعاني منها.

وبهذا يتواصل غياب مهاجم الخضر لثالث مباراة على التوالي، بعد تضييعه مواجهة كل من ناديي ليون وكان، لحساب الدوري الفرنسي.

يطمح موناكو، لإستعادة مهاجمه الجزائري في الأيام القليلة المقبلة، قبل مواجهة نادي بيشيكتاش التركي لحساب دوري أبطال أوربا الأسبوع المقبل.

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