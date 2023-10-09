غزة.. إرتفاع عدد الشهداء إلى 704 بينهم 140 طفلا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل لليوم الثالث على قطاع غزة.

وحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الشهداء إلى 704 بين غزة والضفة جراء القصف الصهيوني المستمر، موضحة بأنه من بين الشهداء 140 طفلا و105 نساء.

و كانت حصيلة سابقة للعدوان تحدثت عن استشهاد 576 فلسطيني واصابة 2900 أخرين.

وفي المقابل بلغ عدد القتلى الصهاينة حوالي 1000 قتيل و2600 جريح في العملية المتواصلة “طوفان الأقصى”.

وللإشارة، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الغلاف المحيط بغزة وذلك في اليوم الثالث على التوالي من دخول عملية طوفان الأقصى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة قد أطلقت فجر أول أمس السبت، عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد الاحتلال، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.