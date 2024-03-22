غزة.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 32.070 شهيدا و74.298 جريحا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني الهمجي إلى 32.070 شهيدا، و74.298 جريحا. وذلك منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في السابع من أكتوبر.

ووفقا للهيئة ذاتها، فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني خلال الساعات ال24 الماضية، 9 مجازر في القطاع، راح ضحيتها 82 شهيدا و110 جريحا، مشيرة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وللإشارة، كانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 31.988 فلسطينيا وإصابة 74.188 آخرين، جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والذي خلف كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.