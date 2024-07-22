غزة.. ارتفاع عدد ضحايا القصف الصهيوني على خان يونس إلى 71 شهيدا

استشهد 71 فلسطينيا، فيما أصيب العشرات، اثر قصف صهيوني متواصل على مناطق شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ صباح اليوم.

وحسب مصادر إعلامية، فإن عددا من الشهداء والمصابين سقطوا في قصف صهيوني على بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس.

وكان جيش الإحتلال قد أمر في وقت سابق، بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس تمهيدا لبدء عملية عسكرية جديدة رغم أن المنطقة ضمن المناطق التي زعم سابقا أنها إنسانية وآمنة.