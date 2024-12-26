غزة.. استشهاد 5 صحفيين فلسطينيين جراء قصف سيارة بث بالنصيرات

استهدف قصف صهيوني، فجر اليوم الخميس، سيارة بث متواجدة أمام مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عن مقتل 5 صحفيين فلسطنيين.

وحسب وكالة الأناضول، قال مصدر طبي إن “طائرة إسرائيلية قصفت سيارة بث متواجدة أمام البوابة الجنوبية لمستشفى العودة. ما أدى إلى مقتل 5 صحفيين كانوا بداخلها واشتعال النيران فيها”. وأضاف المصدر أن “جثامين الصحفيين الشهداء انتشلت من داخل السيارة المحترقة وكانت متفحمة”.

ما أكد المصدر نفسه، أن “الغارة الإسرائيلية تسببت بحالة من الذعر للمرضى والجرحى والكوادر الطبية داخل المستشفى”.

من جهته قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن “عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 201 صحفي وصحفية. منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد استشهاد كوكبة من الزملاء الصحفيين العاملين في قناة القدس اليوم الفضائية”.

وأوضح أن “الصحفيين الشهداء هم: فيصل أبو القمصان مراسل صحفي، وأيمن الجدي مصور صحفي، وإبراهيم الشيخ علي ومحمد اللدعة. وفادي حسونة وثلاثتهم يعملون صحفيين في القناة”. وأدان “استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين”.

ودعا المكتب الإعلامي الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في العالم. إلى “إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

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