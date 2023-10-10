غزة.. الإحتلال الصهيوني يدمر حي الكرامة السكني بسيل من الغارات

ارتكبت قوات الإحتلال الصهيوني مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة في حي الكرامة السكني في غزة.

وحسب بيان وزارة الداخلية في قطاع غزة، فإن قوات الإحتلال الصهيوني شنت بسيل من الغارات العنيفة على حي الكرامة السكني بالقطاع.

وأفادت الداخلية في بيان لها بوجود أعداد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين جرّاء قصف الاحتلال المكثف على حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة والذي خلف دمارا هائلا .

وأضافت الهيئة ذاتها، بأن “طائرات الاحتلال ومدفعيته تقوم بتدمير حي الكرامة شمال غرب مدينة غزةمع عدم قدرة بسيل من الغارات المتواصلة، ووجود أعداد من الشهداء والجرحى، وسيارات الإسعاف والدفاع المدني غير قادرة على الوصول للمنطقة بفعل كثافة الغارات وتدمير الطرق المؤدي”.

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، فإنّ قوات الاحتلال تستخدم قنابل الفسفور المحرمة دوليا، خلال قصفها منطقة الكرامة شمال قطاع غزة.

وللإشارة، الغارات الوحشية لطيران الاحتلال تزايدت حدتها بعد خطاب الرئيس الأمريكي بايدن الداعم لدولة الكيان