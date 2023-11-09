غزة.. حريق داخل مستشفى الرنتيسي للأطفال اثر قصف صهيوني

استهدف طيران جيش الإحتلال الصهيوني مساء اليوم الخميس، مستشفى الرنتيسي التخصصي للاطفال غرب مدينة غزة.

وحسب وزارة الصحة في غزة، فقد اندلع حريق داخل مستشفى الرنتيسي إثر قصف صهيوني.

وكشف مدير المستشفى في وقت سابق من اليوم أن السلطات الصهيونية طالبت بإخلاء المستشفى تمهيدًا لقصفه.

ويعتبر مستشفى الرنتيسي للأطفال، أكبر مستشفى للأطفال في قطاع غزة، حيث أن قصفه يعني طرد 120 طفلًا مريضًا في جميع التخصصات إلى الشارع، ومعهم نحو 3 آلاف من النازحين، يضيف ذات المتحدث.

ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال استهدف مستشفى الرنتيسي بشكل مباشر.

وأضاف في تصريحات للجزيرة ان الغارات الإسرائيلية لم تتوقف ضد مجمع المستشفيات وسط غزة منذ الصباح.

وسبق لجيش الإحتلال وأن قصف الطابق الثالث في مستشفى الرنتيسي للأطفال.

وللإشارة يواصل جيش الإحتلال في اليوم الـ35 من الحرب على قطاع غزة، غاراته على القطاع مع استمرار الاشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.