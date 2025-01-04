غزة خلال الـ72 ساعة الماضية.. تسجيل 184 شهيداً وعشرات الجرحى

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن تسجيل 184 شهيداً وعشرات الجرحى جراء 94 غارة وقصفاً صهيونيا خلال الـ72 ساعة الماضية.

وأكد المكتب ذاته أن الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة حيث دمر عشرات المنازل على رؤوس ساكنيها.

واضاف المكتب أن الاحتلال الصهيوني يمارس سياسة القتل الجماعي والتطهير العرقي في محاولة منه لترهيب الشعب الفلسطيني وتهجيره قسرًا من أرضه.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية.

كا دعا المكتب إلى تدخل فوري لوقف العدوان ومحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية. وكذا دعوة الأمم المتحدة إلى إرسال فرق تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم البشعة وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 45717 شهيدا و108856 جريحا.

كما كشف المصدر ذاته إرتكاب الاحتلال الصهيوني 4 مجازر بحق العائلات في القطاع. ما خلف عن استشهاد 59 فلسطينيا وإصابة 273 آخرين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

فيما لاتزال آلاف الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.