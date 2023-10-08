غزة.. 370 شهيدا و2200 جريح جراء عدوان الإحتلال

أعلنت وزارة الصحة بغزة مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل لليوم الثاني على قطاع غزة.

ووفقا لبيان الهيئة ذاتها، فقد ارتفعت الحصيلة إلى 370 شهيدا، وإصابة 2200 آخرين بجروح مختلفة.

وحسب مراسل التلفزيون الجزائري من غزة، فإن طيران الإحتلال يشن في هذه الأثناء سلسلة غارات عنييفة على بلدة بيت حانون شمنال قطاع غزة.

وأضاف المتحدث ذاته، بأن طائرات الإحتلال تطلق صاروخا تحذيريا على برج في حي النصر غرب مدينة غزة.

وكانت مصادر محلية، قد ذكرت باستشهاد العديد من المواطنين منذ فجر اليوم بينهم أطفال رضع ونساء وكبار في السن، جراء قصف الطيران الحربي الصهيوني لعدد من المنازل في مناطق مختلفة من القطاع.