غزة.. 76% من المدارس تحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل كبيرة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”, أن “أكثر من 76 في المئة من المدارس في غزة تحتاج إلى إعادة بناء أو إعادة تأهيل كبيرة حتى تتمكن من العمل مجددا”

و قال المتحدث باسم اليونيسف في الأراضي الفلسطينية, جوناثان كريكس,إن “هناك 325 ألف طفل في سن الدراسة لم يحضروا ساعة صف واحدة منذ 6 أشهر”.

وتوقفت الدراسة في قطاع غزة فور بدء العدوان الصهيوني على غزة ,حيث تحولت مدارس الأونروا في القطاع إلى مراكز إيواء لمئات آلاف النازحين, وتعرض 67 في المائة من المدارس لضربات مباشرة, وتضررت 82 في المائة منها,وفق تقرير صادر عن منظمات غير حكومية بالاستناد إلى صور للأقمار الصناعية وتقارير ميدانية.

وستكون إعادة بناء المدارس خطوة أولى شاقة على طريق إعادة الأطفال إلى المدارس, لكن التحدي الحقيقي سيكون شفاء أطفال القطاع النازحين والتعامل مع الصدمات النفسية الناتجة عن الوفاة والدمار والجوع, حتى يتمكنوا من العودة الى التعلم, كما يقول عاملون في مجال الصحة.