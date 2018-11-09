غسان سلامة يعلن موعدا جديدا لإجراء الانتخابات في ليبيا

أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة مجلس الأمن الدولي بأن الانتخابات ستجري في ليبيا في ربيع 2019.

وقال سلامة أمام مجلس الأمن اليوم الخميس إن “المؤتمر الوطني سيعقد في الأسابيع الأولى من 2019، ويجب أن تبدأ العملية الانتخابية المترتبة على ذلك في ربيع 2019”.

وأعربت الأمم المتحدة والدول الغربية عن أملها بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في الـ10 من ديسمبر المقبل، غير أن أعمال العنف المنتشرة في البلاد وحالة الجمود بين الحكومتين في طرابلس ومدينة البيضاء شرقي البلاد، جعلت تلك الآمال غير واقعية.