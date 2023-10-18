غضب شعبي يعم العالم بعد مجزرة مستشفى غزة

خرج متظاهرون في عدة مدن عربية وإسلامية، ليلة أمس واليوم، تنديدا بالمجزرة الإسرائيلية في المستشفى المعمداني بغزة.

وسقط في المجزرة أكثر من 500 شهيد، بينهم أطفال ونساء وطواقم طبية، ونازحون لجؤوا إليه بعد أن دمرت منازلهم وبحثوا عن مكان آمن.

وعمت مظاهرات منددة بالعدوان، عواصم ومدنا عربية وإسلامية وأوروبية وأمريكية منادية بمواقف دولية عاجلة لوقف إراقة الدماء في غزة المستمر منذ الـ7 من أكتوبر الجاري.

وبدورهم، خرج الجزائريون، ليلة أمس إلى الشوراع، منددين بالجريمة الوحشية التي اقترفها الاحتلال الصهيوني ضد نساء وأطفال ومصابين محتمين داخل مستشفى. على أن تنظم مسيرة غدا من أجل التنديد بما يحدث في غزة، حسب ما أعلن عنه وزير الاتصال.

هذا وأقيمت اليوم في مسجد موسكو الكبير بمبادرة من الإدارة الدينية لمسلمي روسيا صلاة الغائب على أرواح الضحايا الفلسطينيين. شارك فيها عدد كبير من سفراء الدول العربية والإسلامية لدى موسكو.