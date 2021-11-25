غضب وسخط في المغرب.. والسلطات تمنع إحتجاجا أمام البرلمان

أثارت زيارة وزير الحرب الصهيوني “بيني غانتس” إلى المغرب أمس الأربعاء، غضب واستياء العديد من الجمعيات وممثلي المجتمع المدني الرافضين للتطبيع.

وأبرم نظام المخزن والكيان الصهيوني خلال هذه الزيارة، إتفاق-إطار يهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين المخابرات المغربية والإسرائيلية، بعد مرور عام فقط من تطبيع العلاقات بينهما. وهو ما أثار إستنكارا كبيرا داخل المملكة.

وأدانت “جماعة العدل والإحسان” في المغرب استقبال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على أرض البلاد. فيما منعت الشرطة وقفة احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بوصوله. كما نددت الجماعة بمنع السلطات وقفة إحتجاجية ضد الزيارة بالقوة والعنف.

من جهتها أدانت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين زيارة الوزير الصهيوني إلى المغرب. ووصفتها بأنها “جريمة تطبيع كبرى”، تعتبر حسب المجموعة “خطوة بالغة الخطورة”. مذكرة بمسؤولية الدولة المغربية التي تترأس لجنة القدس، وكذلك إتجاه الشعب المغربي الرافض للتطبيع قطعا.

كما أدانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة والمبادرة المغربية لدعم الشعب الفلسطيني هذه الزيارة. داعية الشعب المغربي إلى توخي اليقظة والوحدة ضد المخطط الصهيوني الذي يهدف إلى زعزعة إستقرار المنطقة، ودعوته إلى القيام بأعمال إحتجاجية ضد التطبيع.

بدوره، إعتبر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن توقيع الإتفاقات بين الطرفين يشكل نكسة غير مسبوقة على صعيد المواقف السياسية للبلاد. كما أن الدول العربية التي اختارت التطبيع فهي متواطئة في الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين والمغربيين والعرب.

من جهتها رفضت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أي زيارة لمسؤول صهيوني للمغرب. مشيرة إلى أن موقفها يعكس موقف الشعب المغربي الذي رفض دائما أي تقارب أو تطبيع مع الصهاينة و هو سيظل دائما إلى جانب الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

كما تعرضت الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع رفضا لزيارة وزير الحرب الصهيوني إلى المغرب، للمنع والحصار والتفريق باستعمال القوة أمام البرلمان، وسط مشاركة حقوقيين ومناصرين للقضية الفلسطينية وحضور وسائل الإعلام، وحضور مضاعف من قبل قوات الأمن.

وفي فلسطين، أثارت زيارة الوزير الصهيوني رد فعل زعيم حركة حماس إسماعيل رضوان الذي أعرب عن إستيائه وأشاد بموقف الشعب المغربي الذي إنتفض على سياسة الأمر الواقع.

كما دعا إلى إحالة وزير الدفاع الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

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الكيان الصهيوني يعلن توقيعه مذكرة تفاهم دفاعية مع المغرب

أعلن الكيان الصهيوني، أن وزير دفاعه بيني غانتس، وقع خلال زيارته إلى الرباط اليوم الأربعاء، على مذكرة تفاهم مع المغرب. كما تحدد هذه المذكرة، التعاون الدفاعي بين الكيان والمخزن.