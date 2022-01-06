غلادباخ يهنئ بن سبعيني بفوزه الأخير مع الخضر

تلقى الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، التهاني من إدارة ناديه مونشنغلادباخ الألماني، بعد فوزه الأخير رفقة الخضر في ودية غانا.

ونشرت إدارة النادي الألماني، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، نوهت من خلالها بالفوز الذي حققه بن سبعيني مع الخضر.

كما أرفقت إدارة غلادباخ، هذه التغريدة بعلم الجزائر، وصورة تحمل نتيجة المباراة، وأسماء مسجلي أهداف المنتخب الوطني.

يذكر أن رامي بن سبعيني، شارك كامل دقائق المباراة الودية التحضيرية التي فاز بها الخضر بثلاثية نظيفة على منتخب غانا.

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وعاد مدافع المنتخب الوطني رامي بن سبعيني للحديث عن بدايته الأولى في عالم المستديرة وحلم الإحتراف الذي حققه من بوابة بارادو.

وقال بن سبعيني لدى نزوله ضيفا على برنامج “صدى الملاعب” “شرعت في ممارسة كرة القدم في شباب قسنطينة. ولعبت موسم فقط في أواسط قسنطينة. بعدها مباشرة تنقلت إلى بارادو للقيام بالتجارب نجحت والوالد كان وراء ذلك”.

وعن تجربته الأولى في عالم الإحتراف “تلقيت صعوبة كبيرة في بلجيكا في أولى خطوات الاحتراف خاصة في ليرس. بحكم أني لم أكن اتكلم اللغة جيدا. بعدها اندمجت مع لاعبين من المغرب ومصر”.

وعن حمله قميص مونبيليه “تجربتي في مونبيليه كانت جيدة في البداية وبعدها تلقيت صعوبات كبيرة بعد التعاقد مع مدرب جديد”.

كما أضاف “ليس لدي عائق اللغة في مونشنغلادباخ بحكم أنّه يوجد عدد من اللاعبين يتكلمون فرنسية والاخرين أتكلم معهم بالإنجليزية”.

وختم ابن قسنطينة كلامه “نوير أحسن حراس العالم. صحيح سجّلت عليه هدفين داخل القواعد وبعدها، صراحة هو لم يتكلّم معي لكن أظن أنه كان مركّز كثيرا عند كنت أريد التسجيل عليه. هو دافع على فريقه وأنا من جانبي دافعت على فريقي”.