غلق الطريق السيار مقطع خميس مليانة – بومدفع ابتداء من يوم الجمعة

أعلنت وزارة الأشغال العمومية، عن غلق جديد و مؤقت للطريق السيار مقطع خميس مليانة وبومدفع امام حركة السير في الاتجاهين ابتداء من يوم الجمعة.

وفي بيان للوزارة، اليوم الاربعاء، فإن الغلق الجديد سيكون ابتداء من يوم الجمعة. وهذا من الساعة السادسة صباحا الى غاية الاحد بنفس التوقيت.

و حسب البيان فإن السبب في ذالك يرجع الى و ضع العوارض الحديدية للجسر العابر فوق الطريق السيار شرق/غرب بخميس مليانة ولاية عين الدفلى.

وفي هذا السياق وضعت الجزائرية للطرق السيارة رفقة مصالح الدرك الوطني مخططا لتحويل حركة السير من الطريق السيار الى الطريق الوطني رقم 4.

للإشارة، فقد عرف الطريق السيار الجمعة الماضي، اختناقا مروريا، بعد ان تم غلق جزئه الرابط بين بومدفع وخميس مليانة. وتحويل حركة المرور إلى الطريق الوطني رقم 4.

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