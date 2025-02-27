غلق مؤقت لجزء من الطريق الوطني الرابط بين بئر خادم والبليدة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر كافة مستعملي الطريق الوطني رقم 01 اتجاه البليدة - الجزائر. أنه سيتم غلق جزء منه (رواقين) بصفة مؤقتة. في وجه حركة المرور، على مستوى بئر خادم قصد إنجاز أشغال جدار الدعم على حافة الطريق.

وستتم عملية الغلق ليلة يوم الخميس 27 فيفري 2025 إلى صبيحة يوم الجمعة 28 فيفري 2025 من منتصف الليل (00 سا) إلى الساعة السادسة (06 سا) صباحا، على أن تحول حركة المرور وفق ما يلي:

بالنسبة للمركبات ذات الوزن الخفيف:

تحول حركة المرور على اليمين نحو الطريق الجانبي المحاذي لمسجد مالك بن نابي (جنان العافية) ثم إلى الطريق الوطني رقم 01.

بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل: (2.5 طن فما فوق)

يمنع السير بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل على مستوى الطريق الوطني رقم 01 من بابا علي اتجاه بئر خادم وتحول حركة المرور على النحو التالي:

-من الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بابا علي نحو الطريق السريع براقي واد أوشايح، بعدها نحو كل الاتجاهات.

-من الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بابا علي نحو الطريق الوطني رقم 38 باتجاه جسر قسنطينة بعدها نحو كل الاتجاهات على مستوى نقطة التقاطع RN01 / RN38.