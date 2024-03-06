غلق مؤقت لمسلك واحد بالطريق الوطني رقم 38 اتجاه السمار-بابا علي

اعلمت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها، اليوم الأربعاء، كافة مستعملي الطريق الوطني رقم 38 اتجاه السمار – بابا علي، أنه سيتم غلق مسلك واحد أمام حركة المرور بصفة مؤقتة.

وذلك من أجل وضع العوارض الجاهزة في إطار إنجاز أشغال محطة المترو “عين النعجة”، وهذا في الأوقات المبينة فيما يلي:

1- يوم الأربعاء 2024/03/06، على الساعة العاشرة ليلا، إلى غاية يوم الخميس 2024/03/07 على الساعة الخامسة صباحا.

2- يوم الخميس 2024/03/07، على الساعة العاشرة ليلا، إلى غاية يوم الجمعة 2024/03/08على الساعة الخامسة صباحا.

3- يوم الجمعة 2024/03/08 على الساعة العاشرة ليلا، إلى غاية يوم السبت 2024/03/09 على الساعة الخامسة صباحا.