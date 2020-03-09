غلق مسجد باريس خلال صلاة الجمعة المقبلة بسبب فيروس كورونا

أعلن عميد مسجد باريس شمس الدين حافيز اليوم الإثنين عن قرار غلق المسجد خلال صلاة الجمعة المقبلة بسبب فيروس كورونا.

وأوضح إدارة المسجد في بيان لها أن قرار الغلق استثنائي وسببه تفشي فيروس كورونا وخوفا من إنتقاله بين المصلين.

وهذا القرار جاء كإجراء إحترازي ووقائي من اجل الحد من إنتشار هذا الوباء يوم الجمعة خاصة وأن المصلين.

واستندت إدارة مسجد باريس في قرارها بقوله تعالى “ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة” وحرصت إدارة المسجد على ان لا يصاب المصلين بالوباء.

كما أضاف البيان أن إقامة الصلوات الخمس ستبقى مستمرة بالمسجد، والذي سيبقى مفتوح امام المصلين طيلة أيام الاسبوع.