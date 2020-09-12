غلق مقر القنصلية العامة التونسية بباريس بسبب كورونا

أغلقت القنصلية العامة التونسية بباريس مقرها بسبب إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا.

أعلنت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بباريس أنه وعلى إثر اكتشاف إصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا المستجد.

تقرر غلق مقر القنصلية العامة مبدئيا اليوم السبت 12 سبتمبر 2020.

وأشارت القنصلية أن إغلاق المقر سيكون بهدف القيام بتعقيم كامل مقر البعثة حفاظا على سلامة الموظفين والمواطنين وتفاديا لحصول إصابات أخرى ولتفشي العدوى بالفيروس.

فيما وضعت القنصلية العامة على ذمة كافة المواطنين رقم الهاتف لضمان إمكانية الاتصال بمصالحها في الحالات الطارئة والمستعجلة.