غلق مكاتب التصويت وبداية عملية الفرز عبر ولايات الوطن

إنطلقت عملية فرز الأصوات لإختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني مباشرة عقب وغلق المكاتب التصويت. والتي كانت مقررة على الساعة السابعة مساءا بعد تمديدأجال غلق المكاتب غاية الثامنة.

هذا وكان أزيد من 254 مليون ناخب مع موعد للتوجه إلى مراكز الإقتراع من أجل اختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني.

وإفادت سابقا السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، تخصيص 13 ألف مركز إقتراع و61.543 مكتب إقتراع داخل الوطن. إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج الوطن.

بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر. حيث تشارك في الإنتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 14.47 % بمعدل 402720 3ناخب حتى الساعة الرابعة مساءا. في حين بلغ عدد المصوتين خارج الوطن 38708 بنسبة 4.9 بالمائة