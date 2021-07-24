غلق منتزه الصابلات لـ 15 يوما

قررت المصالح الولائية لولاية الجزائر غلق منتزه الصابلات لمدة 15 يوما، ابتداء من يوم غد الأحد وهذا بعد تفشي جائحة كورونا بالإضافة عدم احترام وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية البروتوكول الصحي.

وحسب ما جاء في بيان لولاية الجزائر صادر اليوم السبت، فإن الفضاءات العامة لعبت دورا كبيرا في تفشي جائحة كورونا على غرار منتزه الصابلات الذي يعرف توافدا كبيرا للزوار خلال أيام الأسبوع خاصة خلال فصل الصيف.

كما لاحظت مصالح الولاية عدم احترام وعدم التقيد بالاجراءات الوقائية المنصوص عليها في البرتوكول الصحي من اراتداء للكمامات ةاحترام التباعد الجسدي، بالاضافة الى تجمع الزوار على شكل مجموعات والتي اصبحت تشكل بؤر انتشار هذا الوباء.

وفي المقابل دعت مصصالح الولاية ساكنة العاصمة الى الالتزام بالاجراءات الوقائية .