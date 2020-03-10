غلق 14 مستشفى مؤقتا في ووهان..بعد إنخفاض عدد المرضى

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غلق 14 مستشفى مؤقتا في ووهان..بعد إنخفاض عدد المرضى
بقلم النهار أونلاين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عن غلق 14 مستشفى مؤقتا في ووهان بعد إنخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا.

أفادت وكالة “شينخوا” الصينية، اليوم، أن مستشفى “جيانغهان” المؤقت الذي تم تحويله من مركز المعارض الدولي في ووهان إلى حجر صحي، أغلق في حدود الساعة الثالثة عصرا.

وكشفت الوكالة أن عدد المستشفيات المؤقتة التي جرى غلقها لحد الساعة يقدر عددها بـ 14 مستشفى.

هذا بعدما لجأت ووهان إلى تحويل الأماكن العامة ومن بينها مراكز المعارض وصالات الرياضة إلى 16 مستشفى مؤقتا، لعلاج المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض طفيفة بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت الصين في وقت سابق عن علاج حوالي 12 ألف مريض في المستشفيات المؤقتة، وفقا لمركز السيطرة على فيروس كورونا في المدينة.


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