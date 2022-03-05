غليزان.. إصابة شخصين بحروق في حادث إشتعال قارورة غاز بجديوية
تدخلت وحدة الحماية المدنية بجديوية مساءاليوم السبت، لأجل تسرب للغاز من قارورة غاز البوتان وتبعه بإشتعال وشبه انفجار كمية الغاز. التي كانت متجمعة بشرفة شقة بعمارة بشقة بالطابق الثالث لعمارة ذات 05 طوابق بحي 204 مسكن تساهمي ببلدية جديوية.
وذلك بعد محاولة صاحب الشقة تفريخ قارورة البيتان بالشرفة والذي تزامن مع وجود الزوجة في المطبخ الذي يطل على نفس الشرفة. والموقد كان مشتعلا ونظرا لكثافة الغاز المتدفق نظرا لبرودة الجو التهب.
هذا الأخير ليخلف إصابة شخصين الاول من جنس ذكر 45 سنة بحروق من الدرجة الثانية على مستوى الوجه واليدين والقدمين، والثاني من جنس أنثى 40 سنة جروح من الدرجة الاولى على مستوى القدمين، بعد تقديم لهم الاسعافات الأولية تم نقل الضحيتين مباشرة الى عيادة المتعددة الخدمات بجديوية.
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أصيب اليوم شخص بحروق من الدرجة الثانية على مستوى الذراع اليمنى والرجل اليسرى، إثر نشوب حريق في قارورة غاز البوتان موصولة بطابونة داخل مرشة مسكن على ببقعة البواشرية ببلدية بوقادير.
حيث تم السيطرة على الحريق في ظرف قياسي وإنقاذ الشخص المصاب وإسعافه ونقله إلى العيادة المتعددة الخدمات.
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر نشوب حريق متبوع بإنفجار قارورة غاز البوتان، صبيحة اليوم الخميس بولاية سكيكدة.
ووقع الحادث على الساعة الـ10 سا و25 د، داخل مسكن أرضي بقرية سيدي علي شارف ببلدية زيد دائرة القل. وتسبب الحريق والإنفجار في وفاة 3 أشخاص.
وعليه تدخلت مصالح الحماية المدنية، بسيارتي إسعاف وشاحنة إنقاذ، ولا تزال العملية جارية.
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4 جرحى اثر انفجار قارورة غاز بمنزل ببلدية بن شيكاو في المدية
خلف انفجار قارورة غاز في منزل، اليوم الإثنين، 4 جرحى بالمكان المسمى أولاد عمران بلدية بن شكاو بالمدية.
كما تدخلت الحماية المدنية لبلدية بن شكاو حوالي الساعة 20.30، اثر تسرب غاز بوتان من قارورة غاز وانفجاره.
وذلك داخل منزل بناء أرضي مكون من غرفتين بالمكان المسمى أولاد عمران بلدية بن شكاو دائرة وزرة.
وخلفت هذه الحادثة حصيلة أولية 4 ضحايا (3 ذكور وأنثى)، لديهم حروق وجروح وكسور متفاوتة الخطورة.
بالإضافة الى خسائر مادية، فيما تم تحويل الضحايا إلى مستشفى محمد بوضياف المدية.