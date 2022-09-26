غليزان.. إصابة شخصين في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 4 ببلدية المطمر

سجلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الإثنين، تدخلها لأجل حادث مرور يتمثل في اصطدام سيارة سياحية بدراجة نارية محطمة كليا بالطريق الوطني رقم 04 المدخل الغربي لبلدية المطمر.

وخلف هذا الحادث جريحين كانا راكبان في دراحة، الضحية الاولى يبلغ 28 سنة تعرض لاصابة خطيرة تسببت في بتر الرجل اليسرى في مكان الحادث.

اما الضحية ثانية يبلغ 57 سنة اصيب بجروح بسيطة على مستوى الرجل اليسرى تم تقديم لهما الإسعافات الاولية وتحويلهم على جناح السرعة الى مستشفى محمد بوضياف بغليزان فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث .