غليزان..إنقاذ شخصين بواد ارهيو بعد ارتفاع منسوب المياه

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية غليزان، اليوم الجمعة من انقاذ شخصين كانا عالقين وسط وادي ارهيو بعد ارتفاع منسوب المياه.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لعمي موسى زوال اليوم من أجل انقاذ شخصين يبلغان من العمر 43و 40 سنة محصورين و عالقين وسط وادي ارهيو بجانب دوار أولاد الجيلالي بلدية و دائرة عمي موسى.

وهذا بعد ارتفاع مستواه بعد الامطار الأخيرة التي تهاطلت ليلة الجمعة تم التدخل بسرعة واخراجهما وابعادهم عن خطر الغرق بعدما كان يحولان تحويل انابيب السقي بالقرب من الوادي.

وأضاف البيان ان الضحيتين كانتا في حالة صدمة وارهاق تم تحويل شخص واحد الذي يبلغ من العمر 43 سنة الى مستشفى عمي موسى بعدما قدمت لهم الاسعافات الأولية.

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غليزان: الاطاحة بشبكة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان، من وضع حد لنشاط جمعية أشرار. متكونة من 04 أشخاص كانت مختصة في سرقة مختلف الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف والأنترنت، و الكهرباء.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت على إثر تلقي ذات المصالح لمكالمة هاتفية على الرقم الأخضر (1548) على الساعة الثالثة صباحا من أحد المواطنين. مفادها وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالهاتف والأنترنت على مستوى حي الزراعية.

كما تنقلت على الفور قوات شرطة إلى عين المكان. أين تم معاينة وجود كوابل هاتفية من مادة النحاس مقطعة ومهيأة للسرقة يبلغ طولها حوالي 62 متر. وبعد عدة دوريات على مستوى مكان الحادث تم توقيف أحد المشتبه فيهم داخل إحدى البنايات المهجورة. و الذي كان يقوم بحرق حوالي 10 أمتار من الكوابل الكهربائية للتخلص من العوازل البلاستكية وبيعها كمادة خام. بالإضافة كذلك إلى دعائم حديدية ، عربة يدوية تستعمل في عملية نقل المسروقات.

التحريات التي باشرتها ذات المصلحة مع المشتبه فيه أفضت إلى تحديد هوية شركائه في العملية وتوقيفهم. أين تم ضبط داخل مسكن احدهم على 140 متر من الكوابل النحاسية المحترقة بوزن 40 كلغ و 700 غرام. بالإضافة كذلك إلى حجز داخل إحدى الحظائر على كمية أخرى من الأسلاك النحاسية.