غليزان: الأمن يطيح بشبكة مختصة في سرقة المواشي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية غليزان من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم. تتراوح أعمارهم مابين 19 سنة و41 سنة متورطين في قضية سرقة المواشي مع إسترجاع رؤوس الماشية.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري الثالث لشكوى من أحد المواطنين. مفادها تعرضه لسرقة 09 رؤوس ماشية من فصيلة المعز كانت بزريبتة بغليزان.

التحريات التي باشرتها المصالح المحققة بالتنسيق مع مصالح الأمن الحضري الثامن، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وشريكيه. مع إسترجاع ثلاثة 03 رؤوس ماشية من فصيلة المعز محل السرقة .بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.